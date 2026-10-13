«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура Лиги чемпионов

13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.29. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.