Алексей Батраков забил «Барселоне». Сыграл коэффициент 7.00

Состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Галатасарай» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков. Через шесть минут нападающий хозяев Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён после просмотра VAR. На 43-й минуте защитник сине-гранатовых Жоау Канселу сравнял счёт.

В начале второго тайма полузащитник Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 53-й минуте вингер Энтони Гордон забил третий гол каталонского клуба. На 66-й минуте нападающий Карим Адейеми довёл счёт до разгромного.

Батраков был заменён на 58-й минуте.

Ставки на победу «Барселоны» принимались с коэффициентом 1.31: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1310 рублей. На тотал больше 2.5 гола давали 1.20, на тотал больше 4.5 мяча — 2.10. Гол Алексея Батракова оценивался в 7.00.