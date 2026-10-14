«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.08.

Главный матч дня. Манчестерцы подходят к европейскому суперматчу в великолепном настроении: 11 октября команда Энцо Марески разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» (3:0). После удаления Райана Гравенберха отличились Эрлинг Холанд, Жереми Доку и Райан Шерки. Однако «ПСЖ» тоже есть чем ответить. Парижане начали Лигу чемпионов с уничтожения братиславского «Слована» (6:1), продемонстрировав впечатляющую эффективность впереди. К тому же предыдущая встреча этих соперников закончилась победой французов со счётом 4:2, хотя «Сити» вёл 2:0.

Сейчас англичане выглядят организованнее, чем тогда, но команда Луиса Энрике по-прежнему способна наказать практически за любую ошибку. Выбирать победителя в таком противостоянии рискованно: обе команды располагают атакой мирового уровня, а высокая интенсивность может привести к большому количеству свободных зон. Ждём настоящего голевого шоу. Выбираем тотал больше 3.5 гола за 2.08.