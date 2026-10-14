«Рома» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч «Рома» — «Реал» Мадрид от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Реал» победит за 1.87.

Римляне начали общий этап с ничьей во встрече с «Фенербахче» (1:1), а мадридцы добились принципиальной победы над «Интером» (2:1). Теперь команду Килиана Мбаппе ждёт сложнейший выезд на «Олимпико». «Рома» Гасперини способна предложить агрессивный прессинг, высокую интенсивность и неприятную борьбу практически на каждом участке поля.

Впрочем, именно такая манера может оказаться опасной против «Реала». Мадридцы великолепно используют свободное пространство, а их атакующие исполнители способны решать эпизоды даже при минимальном количестве моментов. Есть и любопытная историческая деталь: в четырёх последних официальных встречах этих клубов в Лиге чемпионов победу неизменно праздновали испанцы, трижды сохранив ворота в неприкосновенности. Конечно, нынешняя «Рома» постарается изменить тенденцию, но у гостей больше индивидуального мастерства и вариантов для усиления игры. Выбираем победу «Реала» за 1.87.