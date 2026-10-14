ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз на матч 14 октября

Прогноз на матч ЛАСК — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет с форой (-1.5) за 1.72.

Мерсисайдцы оказались в неприятной ситуации. После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в чемпионате Англии команда Андони Ираолы обязана реабилитироваться, причём времени на восстановление практически нет. Не добавляют оптимизма и кадровые проблемы: Александер Исак и Коди Гакпо получили повреждения во время международной паузы, поэтому их готовность необходимо оценивать отдельно. Впрочем, уровень предстоящего соперника позволяет рассчитывать на положительную реакцию. ЛАСК начал Лигу чемпионов с поражения от афинского АЕКа (0:1).

«Ливерпуль» же в 1-м туре обыграл мадридский «Атлетико» (2:1), подтвердив, что способен справляться с куда более серьёзной оппозицией. Австрийцы наверняка попытаются сыграть компактно и избежать раннего пропущенного мяча, однако англичанам должно хватить скорости и индивидуального мастерства, чтобы постепенно вскрыть оборону хозяев. Простая П2 оценивается всего в 1.27, поэтому попробуем повысить коэффициент. Выбираем победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.72.