«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.16.

«Пожалуй, самый главный и самый афишный матч 2-го тура Лиги чемпионов — это, конечно, игра на «Этихаде», где встретятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Мареска против Луиса Энрике. Должно быть весело и результативно.

«Манчестер Сити» провёл прекрасный второй тайм против «Ливерпуля»: да, играл в большинстве, но и забил отличные голы. Холанд, понятно, забил свой мяч, Доку очень классно вышел на замену и отличился красивым ударом, а затем была классная комбинация, когда забил Шерки. В итоге — победа 3:0 на «Энфилде». Это, согласитесь, очень круто для «Манчестер Сити». Сейчас команда Марески играет очень ярко, подвижно и грамотно ротирует состав.

Что касается «Пари Сен-Жермен», то парижане сейчас показывают очень неровный футбол. Надо признать, что многие лидеры «Пари Сен-Жермен» находятся не в лучшем состоянии. Ферран травмирован, Хвича по матчам за сборную выглядит не очень убедительно, то же самое можно сказать про Дуэ. Да, Витинья в порядке, Невеш тоже, плюс Матвей Сафонов, конечно же. Но сейчас как будто команды едут на встречке.

«Манчестер Сити» выглядит гораздо убедительнее. Париж не так хорош, как это часто бывает с ним по осени, а весной команда здорово добирает. И, учитывая, что матч проходит в Англии, что «Манчестер» играет дома и что для «Манчестер Сити» эта вывеска куда важнее, чем для «Пари Сен-Жермен», я считаю явным фаворитом в этой паре английскую команду. Мой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен», второй тур Лиги чемпионов, — чистая победа «Манчестер Сити» в основное время. Коэффициент отличный, выше двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».