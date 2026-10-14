«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.55.

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сейчас на ходу. Парижане после не самого уверенного старта разогнались, а «Сити» вообще идёт без потерь — одни победы. Это две команды, которые не любят сидеть в обороне, много атакуют, создают и забивают. Атакующий потенциал и у «Сити», и у «ПСЖ» огромный, поэтому мне кажется, что игра получится на встречных курсах и мы увидим достаточно много голов.

На сегодняшний день это две примерно равные команды. «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов, там футболисты высочайшего уровня. Кварацхелия в любой момент может индивидуально разобраться, создать гол практически из ничего, есть и другие исполнители. Поэтому «Сити» тоже не будет сломя голову нестись вперёд и обязательно будет думать об обороне.

Но небольшое преимущество я всё-таки отдам «Манчестер Сити». Во-первых, они играют дома. Во-вторых, старт сезона у команды получился практически идеальным, психологически и физически «Сити» сейчас выглядит очень мощно. Холанд на ходу, команда много создаёт, хорошо контролирует мяч и сейчас действительно похожа на тот «Сити», который мы привыкли видеть.

«ПСЖ» даст серьёзный бой, в этом я вообще не сомневаюсь. Думаю, минимум три-четыре мяча в такой игре мы вполне можем увидеть. При этом именно сейчас «Сити» для меня выглядит чуть увереннее. За счёт домашнего поля и своего нынешнего состояния они могут переиграть такой «ПСЖ». Пусть будет счёт где-то 2:1 или 3:2 в пользу «Манчестер Сити», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».