«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.18.

«Главная вывеска этого тура Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» против «ПСЖ». Две команды с огромным подбором игроков, где практически каждый способен решить эпизод. «ПСЖ» неважно начал чемпионат, но постепенно приходит в себя, набирает форму и, думаю, совсем скоро снова будет среди лидеров во Франции.

Лига чемпионов — отдельная история. Здесь важно как можно быстрее набирать очки, чтобы потом уже понимать, где можно ротировать состав, кому дать передышку, а где обязательно играть на максимум. Поэтому такой матч имеет большое значение для обеих команд, особенно на старте общего этапа.

«Манчестер Сити» сейчас выглядит очень уверенно. Команда идёт первой в чемпионате, только что обыграла «Ливерпуль» на выезде и явно находится в хорошем состоянии. Плюс англичане играют дома, а на «Этихаде» против такого «Сити» тяжело любому сопернику.

Отдельно идёт, конечно, Холанд. Он в любой момент может создать гол практически из ничего, а рядом достаточно футболистов, которые умеют находить для него пространство и создавать моменты. Думаю, «ПСЖ» проблемы создаст, но сейчас «Сити» всё-таки выглядит сильнее. Поэтому мой вариант — победа «Манчестер Сити» где-то со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».