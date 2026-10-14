15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Павла Погребняка на игру общего этапа Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Павла Погребняка на игру общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.17.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

«Манчестер Сити» — «ПСЖ», групповая стадия Лиги чемпионов, стадион «Этихад». «Манчестер Сити» были признаны виновными в более чем ста нарушениях финансовых правил. На клуб и игроков оказывается огромное давление, и они не могут предсказать, что случится с командой. Вроде бы это должно повлиять в отрицательную сторону, но «Сити» в игре с «Ливерпулем» показали, что они в порядке, и разгромили «Ливерпуль» на «Энфилде» 3:0. В прошлой игре Лиги чемпионов обыграли «Порту» 2:0. Хозяева готовы принять «ПСЖ».

Что касается гостей, то в чемпионате Франции дела обстоят не лучшим образом. Парижане начали сезон, мягко говоря, не очень и на данный момент находятся на шестом месте. Зато последние три игры показывают, что «ПСЖ» набирает ход. Одна из этих игр была против «Марселя». Это была очень важная победа в дерби. В ЛЧ не почувствовали своего соперника, обыграв дома «Братиславу» 6:1.

В общем, обе команды любят забивать, а в составе — лучшие из лучших. Думаю, мы увидим как минимум красивый футбол. Моя ставка — победа «Сити» с кэфом 2.17», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Сити» уничтожил «Ливерпуль» и идёт за «ПСЖ». Экспресс на топ-матчи Лиги чемпионов
«Сити» уничтожил «Ливерпуль» и идёт за «ПСЖ». Экспресс на топ-матчи Лиги чемпионов