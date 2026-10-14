«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Павла Погребняка на игру общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.17.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ», групповая стадия Лиги чемпионов, стадион «Этихад». «Манчестер Сити» были признаны виновными в более чем ста нарушениях финансовых правил. На клуб и игроков оказывается огромное давление, и они не могут предсказать, что случится с командой. Вроде бы это должно повлиять в отрицательную сторону, но «Сити» в игре с «Ливерпулем» показали, что они в порядке, и разгромили «Ливерпуль» на «Энфилде» 3:0. В прошлой игре Лиги чемпионов обыграли «Порту» 2:0. Хозяева готовы принять «ПСЖ».

Что касается гостей, то в чемпионате Франции дела обстоят не лучшим образом. Парижане начали сезон, мягко говоря, не очень и на данный момент находятся на шестом месте. Зато последние три игры показывают, что «ПСЖ» набирает ход. Одна из этих игр была против «Марселя». Это была очень важная победа в дерби. В ЛЧ не почувствовали своего соперника, обыграв дома «Братиславу» 6:1.

В общем, обе команды любят забивать, а в составе — лучшие из лучших. Думаю, мы увидим как минимум красивый футбол. Моя ставка — победа «Сити» с кэфом 2.17», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».