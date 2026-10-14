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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Артура Петросьяна на матч 2-го тура Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Артура Петросьяна на матч 2-го тура Лиги чемпионов
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.94.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

«Ман Сити» — «ПСЖ». У «Сити» восемь побед подряд с момента поражения в матче за Суперкубок Англии. Далеко не во всех этих восьми встречах «Сити» заслуживал победы, но тем не менее исправно добивался её. Даже в последней игре с «Ливерпулем» «синие» начали забивать только после непонятного удаления Гравенберха.

Думаю, рано или поздно у «Ман Сити» начнутся потери очков, вполне возможно, это произойдёт уже в среду. «ПСЖ» феерит не так, как в прошлом сезоне, но потихоньку выглядит всё более убедительно и по игре, и по результатам, постепенно забираясь вверх по турнирной таблице из низов, где команда оказалась неожиданно. Мне кажется, именно под диктовку «ПСЖ» эта игра и должна проходить. В принципе, она должна быть достаточно зрелищной, с немалым количеством голевых моментов.

В общем я предполагаю, что именно «ПСЖ» будет ближе к победе и голов мы должны увидеть немало. Два варианта со ставками: «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 1.5. Эта ставка мне нравится больше всего, коэффициент 1.94. Вторая — обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.66», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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