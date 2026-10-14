«Рома» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Италии

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Рома» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.65.

«Очень давно в Риме не было матчей главного клубного турнира Европы: если быть точным, с декабря 2018 года, когда «Рома» вылетела из группового этапа и больше в Лиге чемпионов не появлялась. Семь следующих лет «Рома» заканчивала чемпионат Италии либо на пятом, либо на шестом, либо на седьмом месте, но никогда не выше четвёртого и никогда не ниже седьмого. При Жозе Моуринью эта стабильность не менялась: тогда команда выиграла Лигу конференций, вышла в Лигу Европы, в Лиге Европы дошла до финала, но до Лиги чемпионов добраться тоже не смогла.

Сейчас у португальского тренера в распоряжении куда более сильный коллектив, и, конечно же, у мадридского «Реала» хорошие шансы на победу в гостях над «Ромой» — даже несмотря на фантастическую атмосферу на стадионе «Олимпико» и на то, что «Рома» в этом сезоне ещё ни разу не проигрывала. В отличие от мадридского «Реала», который проиграл и «Атлетику», и «Бетису», и идёт в таблице Ла Лиги ниже и «Бетиса», и «Атлетика», отставая от «Барселоны» на шесть очков. Но по игре у «Реала» каких-то грандиозных проблем нет. Да, последняя победа 1:0 не была выдающейся, но для первого матча после паузы на сборные это вполне нормально.

Что касается «Ромы», то то, что у неё до сих пор нет ни одного поражения, — это, честно говоря, чудо. Старт был феерическим: 4:0 в первой игре серии A, 4:0 во второй, победа в 3-м туре, лидерство в серии A. Но в последнее время «Рома» чудом не проигрывала во многих матчах подряд. В стартовой игре Лиги чемпионов против «Фенербахче» в Стамбуле «Рому» возили, и, наверное, победа у турок была бы по делу, но матч закончился вничью 1:1. В последней игре против «Комо» было удаление Малена, лучшего игрока старта серии A первых туров, и уже на 53-й минуте он оставил свою команду в меньшинстве. Во втором тайме у «Комо» было много голевых моментов, и он вполне мог, а, наверное, даже должен был вырвать победу, но матч закончился 0:0. Наконец, игра предыдущего тура с «Интером» дома завершилась со счётом 2:2, и там «Интер» тоже создал гораздо больше голевых моментов и остроты, а в концовке мог дожимать.

В общем, три команды в последних матчах возили «Рому» и вполне могли выигрывать, а она каждый раз отскакивала. Пора бы уже проиграть, и, наверное, встреча с такими мастерами, как Гюлер, Винисиус, Мбаппе, Беллингем, сулит римлянам первое поражение в сезоне. К тому же «Рома» играла в меньшинстве с 53-й минуты, это был матч совсем недавно, 11 октября, а эта игра — 14-го, через два дня на третий. Да, мадридский «Реал» тоже в меньшинстве доигрывал свой последний матч, но, во-первых, удаление Винисиуса было гораздо позже и в меньшинстве команда играла меньше, а во-вторых, эта игра была ещё на сутки раньше, и времени на восстановление у мадридцев было больше. Поэтому, хотя «Реалу» ещё пришлось потратить время и силы на перелёт в столицу Италии, я думаю, что у него хорошие шансы победить здесь.

Коэффициент на победу сливочных — 1.9, но мне кажется, можно пойти на дерзкий манёвр и увеличить его до 2.65, поставив на победу «сливочных» с разницей в один или два гола», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».