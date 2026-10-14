«Рома» — «Реал»: ставка Семёна Зигаева на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рома» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.97.

«Рома» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов гостила в Стамбуле, а соперником был местный «Фенербахче». За несколько минут до перерыва Кристанте вывел итальянцев вперёд. Сразу после перерыва Арчи Браун счёт сравнял, а больше в тот вечер ничего интересного и не произошло, итог — ничья 1:1. Что касается Серии А, то два последних матча «Рома» проводила с другими представителями Италии в Лиге чемпионов. Сначала на своём поле она сыграла 2:2 с «Интером», а в минувшие выходные по нулям разошлась с гостях с «Комо» и после шести туров замыкает тройку сильнейших.

«Реал» в 1-м туре главного клубного турнира Европы принимал в Мадриде «Интер». Уже к середине первого тайма испанцы вели в два мяча, счёт открыл Килиан Мбаппе, а Федерико Вальверде увеличил преимущество. После перерыва итальянцам удалось один мяч отыграть, но на большее их не хватило, поэтому «Реал» начал в Лиге чемпионов с победы. Что касается Ла Лиги, то там мадридцы уже успели проиграть дважды: сначала в гостях «Бетису», а затем в дерби «Атлетико» на поле команды Симеоне. После этих неудач «Реал» оказался лишь четвёртым, а отрыв у «Барселоны» уже шесть очков.

Нас ждёт матч в столице Италии — это даёт небольшое преимущество хозяевам. Но всё же класс испанцев сильно выше, и даже в гостях они будут фаворитом. Команде Жозе Моуриньо надо нагонять «Барсу» в Ла Лиге, а значит, надо максимально рано решить вопрос с выходом в плей-офф в Лиге чемпионов. Так что ставлю здесь на победу гостей», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».