«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: первый гол — «Балтика» за 1.95.

«Матч группы С, где «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». «Крылья» пока повыше «Балтики» в турнирной таблице, у них шесть очков, а у «Балтики» три. «Балтика» на третьем месте. В чемпионате «Балтика» вообще никаких шансов «Крыльям» не оставила в самом начале сезона, выиграла в Самаре со счётом 2:0. Был также кубковый матч в Калининграде — он завершился вничью 0:0 и там «Крылья» одержали победу в серии пенальти.

«Балтика» играет достаточно неровно, но при этом стилистика остаётся всё той же. «Балтика» очень агрессивно, очень напористо действует впереди. Я думаю, что у «Балтики» будет такой же план на эту встречу, как и в матче чемпионата, нужно постараться забить первыми и потом уже по счёту играть против этих «Крыльев».

«Крылья» очень много эмоций оставили в игре против московского «Спартака», чуть-чуть не додавили. На Кубок, понятно, будет ротация состава у Булатова. Да, домашний матч опять, наверное, придёт губернатор, придут болельщики, около 5000 или чуть больше, поддержать команду. «Крылья» хорошо сейчас готовы, хорошо двигаются, но при этом в плане организации игры «Балтика» точно сопернику не уступает. Плюс в турнирной таблице «Балтика» может настичь «Крылья», если удачно сыграет.

Тут многое зависит, конечно, от фактора первого гола. Я думаю, что «Балтика» сделает ставку на быстрый первый гол, как и в матче чемпионата. А потом уже она постарается, отталкиваясь от счёта, диктовать свои условия в этом матче. Мой прогноз — «1-й гол в матче забьет «Балтика» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».