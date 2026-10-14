«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: «Ахмат» забьёт в первом тайме за 2.00.

«Грозненский «Ахмат» очень неровно играет в этом сезоне. Сейчас он дома в Кубке будет принимать московское «Динамо». Между командами два очка. Динамовцы выше «Ахмата» благодаря крупной победе в очной встрече — 3:0. И пока очень рваный, очень неровный футбол показывает «Ахмат». Фрагментами достойная и качественная, классная игра, но чуть-чуть где-то не удаётся реализовать созданные моменты. При этом «Ахмат» достаточно легко позволяет сопернику создавать моменты у своих ворот.

Сейчас «Ахмат» провёл матч чемпионата дома с «Балтикой», сыграв вничью 0:0. Многие сетовали на качество газона. Черчесов и Талалаев говорили, что на этом газоне сложно созидать. Пока динамовцы будут к этому газону привыкать, хозяева могут этим воспользоваться. Правда, москвичи сыграли сейчас в Казани тоже на не самом хорошем газоне. Но в Кубке «Ахмат» достаточно агрессивно играет. И дома, например, тот же «Факел» обыграли и забили сразу же в первом тайме. Мы помним, и с «Краснодаром» была такая боевая игра, очень неплохая, с обоюдными шансами. И проиграл там «Ахмат» только в серии пенальти.

А сейчас домашний матч. Да, с «Динамо». Динамовцы в чемпионате там в нескольких матчах подряд не пропускают. Но, я думаю, «Ахмат» постарается сделать ставку на агрессивное начало. Он будет рассчитывать на вот эту адаптацию, пока «Динамо» будет привыкать к полю.

Мой прогноз — «Ахмат» забьёт в первом тайме» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».