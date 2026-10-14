«Ахмат» — «Динамо»: ставка Михаила Моссаковского на матч Кубка России 14 октября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.71.

«У «Ахмата» немного осложнилось положение в Кубке после сенсационной победы «Факела» над «Краснодаром». Теперь у воронежцев и грозненцев по четыре очка, поэтому «Ахмату» обязательно нужно набирать. Я уверен, что Станислав Черчесов ставит перед командой задачу выйти в плей-офф, и желательно сделать это без каких-то дополнительных сложностей в последних турах. Поэтому значение этой встречи для хозяев после результата в Краснодаре только выросло.

У «Динамо» при этом впереди важнейшая игра чемпионата против ЦСКА. У команд сейчас по 22 очка, то есть это прямой матч за лидерство в РПЛ. Мне кажется, что предстоящая встреча будет давить на динамовцев и заставит Сандро Шварца задуматься о ротации. Тем более «Динамо» играет в Грозном, а уже через четыре дня принимает ЦСКА. Здесь вполне могут получить больше времени футболисты, которые в последнее время играли меньше, в том числе новички Гутьеррес и Казимир, а также молодые игроки. Хотя нужно понимать, что и «Ахмат» после Кубка отправится в Петербург к «Зениту», поэтому изменения наверняка будут с обеих сторон.

Обе команды не слишком легко вкатились в сезон после паузы на матчи сборных. «Динамо» очень тяжело провело матч с «Рубином», пусть в итоге и победило 1:0. У «Ахмата» тоже получилась тяжёлая домашняя игра против «Балтики» — 0:0. Поэтому какой-то феерии атакующего футбола здесь я не жду. Тем более не думаю, что всё получится так же легко для москвичей, как в первой кубковой встрече, когда «Динамо» дома победило 3:0. Сейчас будет другой матч и, думаю, совсем другой «Ахмат». В этой ситуации я не воспринимаю хозяев явными аутсайдерами.

Ничья кажется достаточно вероятным исходом. «Ахмат» будет цепляться за очки: постарается взять три, а если не получится — как минимум довести дело до серии пенальти и побороться ещё за два. Поэтому здесь мне нравится вариант, при котором «Ахмат» не проиграет в основное время. Но его можно усилить достаточно осторожным тоталом меньше 4.5. Не жду пяти голов в матче, где у обеих команд должна быть ротация, а хозяевам особенно важно не потерять очки. Поэтому предлагаю объединить: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 4.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».