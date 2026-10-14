ЦСКА — «Ростов»: ставка Михаила Моссаковского на матч Кубка России в Москве

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: победа ЦСКА по ударам в створ с форой (-1.5) за 1.85.

«К этой игре команды неожиданно подходят с противоположных концов таблицы. «Ростов» после трёх туров идёт первым с девятью очками, а ЦСКА — последним с двумя. При этом «Локомотив» снова потерял очки, сыграв 1:1 с «Акроном» и уступив по пенальти, поэтому для армейцев ситуация абсолютно понятная: дома нужно побеждать. У ЦСКА есть серьёзные кубковые амбиции, команда хочет выходить в плей-офф по верхней части сетки, и дальше откладывать набор очков уже просто некуда.

При этом первый матч в Ростове-на-Дону получился для ЦСКА одним из самых неудачных в сезоне по результату — 0:2. Хотя по самой игре армейцы во многом имели преимущество, больше владели мячом, много били и создавали моменты. Но «Ростов» оказался конкретнее и забрал три очка. Здесь есть специфика группового этапа Кубка: первые матчи часто проходят с немного размытой мотивацией, составы бывают полуторными, иногда почти вторыми. Сейчас ситуация другая. Турнирное положение уже заставляет ЦСКА относиться к этой встрече максимально серьёзно.

Да, силы всё равно придётся распределять, потому что уже через четыре дня будет важнейший матч чемпионата с «Динамо». Но оба матча проходят в Москве, никуда лететь и ехать не нужно, поэтому времени на восстановление достаточно. А у «Ростова», наоборот, сейчас два выезда подряд: сначала Москва, затем Калининград и игра с «Балтикой». Это тоже важный фактор с точки зрения логистики и распределения сил. Плюс в «Ростове» совсем недавно сменился тренерский штаб. Джонатан Альба ушёл, команду возглавил Дмитрий Кириченко — человек легендарный для ростовского футбола и, кстати, оставивший серьёзный след в истории самого ЦСКА.

Но главным фактором здесь для меня всё равно остаётся кубковая мотивация армейцев. Думаю, ЦСКА будет играть первым номером, много владеть инициативой и достаточно агрессивно атаковать. Схема с тремя центральными защитниками этому совершенно не мешает, что мы увидели и в последней встрече с «Родиной». Понятно, что уровень сопротивления там был другим, но тенденция заметна. В двух последних официальных матчах ЦСКА имел серьёзное преимущество по ударам в створ, а «Ростов», наоборот, в трёх последних встречах уступал соперникам по этому показателю. Поэтому здесь я жду победы армейцев по ударам в створ с форой (-1.5)», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».