«Динамо» Мх — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.45.

«В первом туре группового этапа Кубка России махачкалинское «Динамо» на своём поле принимало «Крылья Советов». Самарцы открыли счёт в первом тайме, но хозяевам удалось после перерыва его сравнять. И всё же гости ещё до истечения основного времени забили второй и увезли три очка. Дальше динамовцы отправились в Калининград и благодаря автоголу Варатынова быстро вышли вперёд. Но сразу после перерыва махачкалинцы пропустили, и в итоге всё дошло до серии пенальти. Сердер Сердеров смазал первый же удар, а дальше все били точно, поэтому «Балтика» забрала дополнительный балл в копилку.

«Зенит» нынешний розыгрыш Кубка России начинал на своём поле в Санкт-Петербурге матчем против «Балтики». И уже на первых минутах бывший защитник команды Андрея Талалаева Кевин Андраде поразил ворота гостей. Моментов было не так много, поэтому всё так и закончилось минимальной победой «Зенита». Дальше петербуржцы отправились в гости к «Крыльям Советов». Моментов было снова немного, поэтому итог получился без голов, а дальше была серия пенальти. Единственный удар смазал Олейников, поэтому команда Семака получила дополнительный балл.

В третьем туре «Зенит» и махачкалинское «Динамо» играли между собой на берегах Невы. Ещё до перерыва хозяева дважды поразили ворота гостей, дубль записал на свой счет Александр Соболев. А в концовке матча Ерохин поставил точку — 3:0 победил «Зенит». Теперь команды ждут матч в Каспийске. Петербуржцы лидируют с восемью очками, махачкалинцы замыкают квартет с одним баллом. Хозяевам необходима победа, но гости в такой форме, что обыграть их будет крайне сложно. Поэтому поставлю на победу гостей, и при этом будет забито максимум три гола на обе команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».