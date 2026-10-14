15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» М.

Ставка: ничья за 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Полтапов (Соркин, Хайруллин) – 47:31 (5x4)    

«ЦСКА под руководством Игоря Никитина выдал серию из 10 побед и занимает второе место на Западе. Армейцы стабильно набирают очки, а их игровая дисциплина выстроена на высоком уровне. А ещё у этой команды появляется лицо, оно чем-то, конечно, похоже на лицо всех команд Игоря Никитина, но на этом самом лице появляются по-настоящему красивые черты. Вот, например, нападающий Прохор Полтапов, оформивший дубль в недавнем дерби, признан лучшим игроком недели. ЦСКА ещё и свою 10-ю кряду победу одержал в матче всё с тем же московским «Динамо».

Бело-голубые под руководством Леонида Тамбиева наконец прервали серию из шести поражений, обыграв в овертайме СКА (4:3). Динамовцы могут вести 2:0 уже к середине периода, но не всегда удерживают преимущество. Кадровая ситуация остаётся сложной. Например, Егор Римашевский выбыл до конца октября. Также будет отсутствовать Никита Тертышный. В последних очных встречах ЦСКА доминировал: в январе 2026 года армейцы выиграли в гостях (4:2), в декабре — дома (5:1).

Однако «Динамо» умеет огрызаться в дерби, а победа над СКА может стать эмоциональным импульсом. ЦСКА находится на длинной победной серии, а все серии, как известно, когда-то заканчиваются. Учитывая мотивацию «Динамо» после прерванной серии, усталость ЦСКА и непредсказуемость дерби, логично предположить, что бело-голубые дадут бой и не проиграют в основное время. Поэтому поставлю в этом матче на ничью в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Сити» уничтожил «Ливерпуль» и идёт за «ПСЖ». Экспресс на топ-матчи Лиги чемпионов
«Сити» уничтожил «Ливерпуль» и идёт за «ПСЖ». Экспресс на топ-матчи Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android