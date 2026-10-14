ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» М.

Ставка: ничья за 4.30.

«ЦСКА под руководством Игоря Никитина выдал серию из 10 побед и занимает второе место на Западе. Армейцы стабильно набирают очки, а их игровая дисциплина выстроена на высоком уровне. А ещё у этой команды появляется лицо, оно чем-то, конечно, похоже на лицо всех команд Игоря Никитина, но на этом самом лице появляются по-настоящему красивые черты. Вот, например, нападающий Прохор Полтапов, оформивший дубль в недавнем дерби, признан лучшим игроком недели. ЦСКА ещё и свою 10-ю кряду победу одержал в матче всё с тем же московским «Динамо».

Бело-голубые под руководством Леонида Тамбиева наконец прервали серию из шести поражений, обыграв в овертайме СКА (4:3). Динамовцы могут вести 2:0 уже к середине периода, но не всегда удерживают преимущество. Кадровая ситуация остаётся сложной. Например, Егор Римашевский выбыл до конца октября. Также будет отсутствовать Никита Тертышный. В последних очных встречах ЦСКА доминировал: в январе 2026 года армейцы выиграли в гостях (4:2), в декабре — дома (5:1).

Однако «Динамо» умеет огрызаться в дерби, а победа над СКА может стать эмоциональным импульсом. ЦСКА находится на длинной победной серии, а все серии, как известно, когда-то заканчиваются. Учитывая мотивацию «Динамо» после прерванной серии, усталость ЦСКА и непредсказуемость дерби, логично предположить, что бело-голубые дадут бой и не проиграют в основное время. Поэтому поставлю в этом матче на ничью в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».