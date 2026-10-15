«ПСЖ» победил «Ман Сити» в матче с шестью голами. Сыграл коэффициент 15.0

Состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Победу со счётом 4:2 одержали парижане.

На 13-й минуте Дезире Дуэ открыл счёт. На 15-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество команды. На 32-й минуте Витинья забил третий мяч гостей. На 53-й минуте Эрлинг Холанд забил за «горожан».

На 63-й минуте Магнес Аклиуш забил четвёртый гол гостей. На 75-й минуте Холанд оформил дубль. На 90-й минуте у гостей Ферран Торрес не реализовал пенальти.

Ставки на победу «ПСЖ» принимались с коэффициентом 2.83: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2830 рублей. На тотал больше 2.5 гола давали 1.45, на «обе забьют» — 1.40.

Точный счёт 4:2 в пользу парижан оценивался коэффициентом 15.0.