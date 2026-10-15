ЦСКА София — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч ЦСКА София — «Монако» от «Чемпионата».

Ставка: «Монако» победит с форой (-1) за 1.78.

Александр Головин подходит к старту общего этапа Лиги конференций в хорошей форме. Российский полузащитник отметился очередной голевой передачей в матче с «Тулузой» (2:2), доведя личную статистику до четырёх результативных действий в нынешнем чемпионате Франции. Правда, монегаски сами упустили победу, ведя 2:0 уже к перерыву. Теперь команда отправляется в Софию, где встретится с местным ЦСКА. Болгарский клуб пробивался в еврокубки через квалификацию, причём ещё в августе уступил греческому ОФИ (0:2) и вылетел из Лиги Европы.

У хозяев достаточно мотивации, чтобы достойно провести домашний матч, но разница в индивидуальном мастерстве слишком велика. «Монако» способен создавать моменты даже с организованной обороной, а с Головиным в составе вариативность атак заметно возрастает. Простая победа гостей оценивается скромно, поэтому попробуем повысить коэффициент, сохранив возможность возврата при минимальном преимуществе. Выбираем победу «Монако» с форой (-1) за 1.78.