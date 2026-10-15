«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»: прогноз на матч в Австрии

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Милан» от «Чемпионата».

Ставка: «Милан» победит за 1.83.

«Милан» начал выступление в Лиге Европы с неожиданного домашнего поражения от «Бенфики» (0:2). Итальянцы не сумели отличиться перед собственными болельщиками, а теперь рискуют потерять очки во второй встрече подряд. Впрочем, поездка в Австрию предоставляет отличный шанс исправить ситуацию. «Зальцбург» стартовал с минимальной победы над «Левски» (1:0), но предстоящий соперник обладает совершенно другими возможностями.

Австрийцы традиционно стараются действовать интенсивно, активно прессинговать и быстро переходить в атаку, однако такая манера оставляет пространство за спинами защитников. Для «Милана» это возможность воспользоваться превосходством в индивидуальном мастерстве и скорости принятия решений. Разумеется, лёгкой прогулки не будет: хозяева способны навязать высокий темп и создать достаточно неприятностей. Однако второе подряд поражение в еврокубках станет серьёзным ударом по амбициям итальянского клуба. Предположим, что гости сумеют реабилитироваться. Выбираем победу «Милана» за 1.83.