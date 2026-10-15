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«Лион» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 15 октября

«Лион» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 15 октября
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Прогноз на матч «Лион» — «Кристал Пэлас» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.64.

Главный матч дня. Здесь действительно есть на что посмотреть. «Лион» открыл общий этап гостевой победой над «Андерлехтом» (2:1), а «Кристал Пэлас» буквально уничтожил польский «Лех» (4:0). Теперь победители встреч 1-го тура выяснят отношения во Франции, причём английский клуб возглавляет Пьер Саж, ранее работавший главным тренером «Лиона». Дополнительная интрига для встречи, которая и без того обещает получиться напряжённой. Французы постараются воспользоваться домашним преимуществом и захватить инициативу, однако соперник располагает достаточными ресурсами для быстрых ответных выпадов.

У обеих команд хватает исполнителей, способных решать эпизоды за счёт индивидуальных действий, поэтому ставка на победителя выглядит довольно рискованной. Тем более результаты стартового тура подтвердили атакующие возможности соперников — шесть забитых мячей на двоих. Рассчитываем, что открытый футбол принесёт минимум три гола. Выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.64.

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