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«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 4
Оренбург
Оренбург
0:1 Тесленко – 6'     0:2 Голыбин – 10'     0:3 Хотулёв – 69'     0:4 Касаджиков – 77'     1:4 Бабаев – 90+1'    
Удаления: нет / Касаджиков – 80'

«Казанский «Рубин» будет дома встречаться с «Оренбургом». У обоих коллективов по четыре набранных очка на данный момент. Здесь лидер группы московский «Спартак», который сыграет с «Родиной» в 4-м туре. «Рубин» и «Оренбург» уже играли дважды, и оба раза была ничья 1:1, в том числе в матче РПЛ в Казани. Для «Рубина» 1:1, как уже неоднократно было сказано, любимый счёт.

Здесь «Рубин» снова играет дома. «Оренбург» круто сыграл против Махачкалы в плане реализации — четыре мяча забил и одержал крупную победу. Но «Рубин» дома точно может упереться. И для Артиги сейчас каждый матч — это вот такое желание показать, что «Рубин» всё-таки делает шажки вперёд, тем более проиграли сейчас у себя «Динамо», не совсем, может быть, заслуженно, но тем не менее. Проиграть второй раз подряд дома — это, конечно, в планы «Рубина» точно не входит.

Жду открытый футбол, более результативный, чем обычно команды показывают. Может, всё опять закончится ничейным результатом, но с забитыми мячами. Мой прогноз за 1.85 — обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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