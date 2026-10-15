«Рубин» — «Оренбург»: ставка Михаила Моссаковского на матч Кубка России в Казани

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Это уже третья встреча команд в нынешнем сезоне. До этого они играли в Оренбурге в Кубке и в Казани в чемпионате, и обе встречи закончились с одинаковым счётом 1:1. Причём матч РПЛ получился совсем скупым на моменты. Ни одна из команд не добралась даже до единицы по xG, а ударов в створ на двоих было всего четыре. В общем, футбол получился максимально сдержанным, и мне кажется, что нынешняя кубковая встреча тоже вполне может пройти в похожем ключе.

Если посмотреть на то, как «Оренбург» проводит Кубок, Ильдар Ахметзянов достаточно активно ротирует состав. Получают время молодые футболисты, появляются игроки глубокого резерва. У Франка Артиги состав в последних матчах Кубка всё-таки больше приближен к основному, и мне кажется, что здесь можно говорить о более серьёзной кубковой амбиции «Рубина». Плюс казанцы играют дома, а турнирная ситуация заставляет набирать очки. Сейчас у «Рубина» и «Оренбурга» по четыре очка, у лидирующего «Спартака» — семь, у «Родины» — три. То есть шансы на верхнюю часть сетки сохраняют все, но главным претендентом на вторую путёвку мне всё-таки видится именно «Рубин».

Для того чтобы этот статус подтвердить, казанцам нужно дома обыгрывать «Оренбург». Поэтому по результату я здесь скорее на стороне «Рубина». Но при этом встречаются две достаточно «низовые» команды. Особенно это касается хозяев: в 9 из 10 последних официальных матчей «Рубина» прошёл тотал меньше 2.5. Единственным исключением стала встреча с махачкалинским «Динамо», которую казанцы выиграли 3:1. Во всех остальных случаях команды не добирались до трёх голов. У «Оренбурга» тенденция не настолько яркая, но тоже вполне очевидная. В 7 из 10 последних официальных встреч прошёл тотал меньше 2.5.

То есть мы получаем две команды, которые в последнее время очень часто играют через «низ», плюс уже две очные встречи этого сезона со счётом 1:1. Поэтому я бы здесь совместил фаворитский статус хозяев с «низовой» статистикой. «Рубин» не проиграет, а по голам приплюсуем с подстраховкой тотал меньше 3.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».