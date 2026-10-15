«Родина» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Родина» — «Спартак».

Ставка: тотал «Спартака» 2-3 гола за 1.95.

«Родина» сыграет против московского «Спартака». Второй матч для Джонатана Альбы на посту главного тренера «Родины». Так, как играла «Родина» против ЦСКА, играть, конечно, нельзя, но тому есть объективные и субъективные причины. Альба практически команду не видел, не готовил к матчу с армейцами. Сейчас игра со «Спартаком». «Родина» последнее место в группе занимает. Да, есть победа крупная над «Рубином» 5:0, но это, пожалуй, всё, чем может «Родина» порадовать своих болельщиков.

У «Спартака» за плохой игрой должна идти хорошая. Плохая игра была в Самаре. Здесь кубковая игра в Химках на искусственном газоне. Надо умудриться этой «Родине» не забить, даже не забить два — это надо сильно постараться. Я так думаю, что «Спартак» минимум два точно с его атакой забьёт. Скорее всего, здесь появится на поле Даку — с большим желанием себя показать и проявить. И учитывая, что впереди у «Спартака» важный матч чемпионата с «Рубином», ему надо правильно разложить силёнки в этой встрече. Не нужно лезть забивать много, возможно, стоит ограничиться экономпобедой. Надо продемонстрировать свой класс. «Спартак» может это сделать, при этом надо забить минимум два-три мяча.

Поэтому выберу мультиколичество голов «Спартака» 2-3 за 1.95. «Спартак» выиграл у «Родины» в этом сезоне два матча, в чемпионате и в Кубке, и в обоих случаях забивал по три мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».