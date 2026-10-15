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«Родина» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

«Родина» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Родина» — «Спартак».

Ставка: тотал «Спартака» 2-3 гола за 1.95.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 20:45 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Маркиньос – 25'     1:1 Абдусаламов – 40'     2:1 Онугха – 41'     2:2 Даку – 49'     2:3 Даку – 64'     2:4 Угальде – 90+8'    

«Родина» сыграет против московского «Спартака». Второй матч для Джонатана Альбы на посту главного тренера «Родины». Так, как играла «Родина» против ЦСКА, играть, конечно, нельзя, но тому есть объективные и субъективные причины. Альба практически команду не видел, не готовил к матчу с армейцами. Сейчас игра со «Спартаком». «Родина» последнее место в группе занимает. Да, есть победа крупная над «Рубином» 5:0, но это, пожалуй, всё, чем может «Родина» порадовать своих болельщиков.

У «Спартака» за плохой игрой должна идти хорошая. Плохая игра была в Самаре. Здесь кубковая игра в Химках на искусственном газоне. Надо умудриться этой «Родине» не забить, даже не забить два — это надо сильно постараться. Я так думаю, что «Спартак» минимум два точно с его атакой забьёт. Скорее всего, здесь появится на поле Даку — с большим желанием себя показать и проявить. И учитывая, что впереди у «Спартака» важный матч чемпионата с «Рубином», ему надо правильно разложить силёнки в этой встрече. Не нужно лезть забивать много, возможно, стоит ограничиться экономпобедой. Надо продемонстрировать свой класс. «Спартак» может это сделать, при этом надо забить минимум два-три мяча.

Поэтому выберу мультиколичество голов «Спартака» 2-3 за 1.95. «Спартак» выиграл у «Родины» в этом сезоне два матча, в чемпионате и в Кубке, и в обоих случаях забивал по три мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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