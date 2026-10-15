«Родина» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на игру Кубка России 15 октября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Родина» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.80.

«Здесь отдельная история с «Родиной». Одного испанца, которого долго хвалили, убрали, теперь поставили другого. И опять вокруг этого много разговоров, потому что новый тренер ещё толком нигде себя не показал на таком уровне. Я уже говорил про такие истории в нашем футболе.

Джонатан Альба долго работал аналитиком, потом получил шанс стать главным тренером, теперь оказался в «Родине». Понятно, что каждый может получить возможность, но когда такие назначения происходят одно за другим, вопросы всё равно возникают. Особенно когда команда идёт внизу таблицы, а результата практически нет.

«Спартак» в этой паре выглядит явно сильнее. По составу, глубине и качеству футболистов разница есть. Тем более в Кубке у красно-белых хватает возможностей для ротации: можно кого-то поберечь, кому-то дать шанс, но уровень команды всё равно должен оставаться высоким.

«Родина» дома наверняка будет цепляться, для игроков такой матч — возможность громко заявить о себе и заодно показать что-то новому тренеру. Но если «Спартак» сыграет нормально и без лишних приключений, должен забирать здесь свои три очка. При этом ожидаю, что будет забито минимум три забитых мяча. Думаю, счёт итоговый будет где-то 1:2 в пользу «Спартака», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».