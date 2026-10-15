«Родина» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Родина» — «Спартак».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.

«Родина» в 1-м туре группового этапа Кубка России в подмосковных Химках принимала «Рубин». До перерыва хозяева забили один мяч, а во втором тайме уже прошлись катком по гостям, разгромив их 5:0. Дальше вновь на своём поле «Родина» играла против «Оренбурга», и этот матч для команды тогда ещё Хуана Диаса сложился неудачно. Хозяева пропустили и отыгрались, но играя с шестой минуты в меньшинстве шансы на что-то серьёзное были невелики — поражение 1:4.

«Спартак» в 1-м туре Кубка России принимал «Оренбург» и довольно легко разгромил гостей (5:1), а из интересного был мяч юного Полеха, который стал автором самого юного гола в истории красно-белых. Во 2-м туре спартаковцы отправились в Казань и провалили первый тайм, пропустив от Сиве, но во втором тайме отыгрались, а сильнейшего выявляли в серии пенальти. Москвичи били хуже и уступили. В 3-м туре «Родина» и «Спартак» играли недавно в Тушино. Гости счёт открыли, но хозяева отыгрались ещё до перерыва, а во втором тайме уже довели дело до победы.

Таким образом, команда Хуана Карлоса Карседо возглавляет группу с семью очками, а у «Родины» три очка, она последняя. При этом в команде во время паузы на матчи сборных произошла тренерская перестановка, и теперь «Родиной» руководит Джонатан Альба. Стартовал он неудачно, проиграв армейцам 0:3 в РПЛ. От кубкового же матча я жду яркой игры и большого количества голов, как было в Тушино», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».