«Сельта» — «Ювентус»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сельта» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 3.5 ЖК за 2.04.

«Мы знаем, что большие клубы часто относятся к начальным стадиям не главных еврокубков достаточно спокойно, и обычно это выливается в серьёзную ротацию. Тем более у «Ювентуса» уже через три дня важнейший матч Серии А с «Лацио». Спаллетти сам сказал, что в Лиге Европы даст игровое время тем футболистам, которые получают его меньше, а кому-то из основных позволит восстановиться. Причём ротация может оказаться ещё глубже, чем планировалось изначально, потому что на «Ювентус» свалилась настоящая эпидемия травм.

Не сыграют Йылдыз, Локателли, Тюрам, Эхатор, Бога, плюс давно выбыл Грабара. Причём даже второй вратарь «Юве», который играл в первом матче Лиги Европы, теперь недоступен после серьёзной травмы колена. У «Сельты» тоже хватает потерь: не будет Старфельта, Борхи Иглесиаса, Мигеля Романа, Пабло Дурана и Эль-Абделлауи. То есть изменения в составах будут у обеих команд. Так было и в 1-м туре, когда «Сельта» проиграла «Омонии» (0:1), а «Ювентус» крупно победил НЕК.

И вот здесь мне хочется обратить внимание на карточки. Такие еврокубковые матчи на ранней стадии зачастую проходят спокойнее, чем встречи Серии А или Ла Лиги. В первой игре «Сельты» с «Омонией» была показана всего одна жёлтая карточка. В матче «Ювентуса» с НЕК их было две на двоих. У самого «Юве» в последних встречах тоже стало меньше предупреждений, хотя на старте чемпионата в более конкурентных и жёстких матчах карточек было заметно больше.

Плюс очень подходящий арбитр — Сандер ван дер Эйк. На большой дистанции у него примерно три с небольшим жёлтые карточки за матч и около 21-22 фолов. То есть он не относится к судьям, которые постоянно дробят игру свистками и раздают предупреждения направо и налево. Здесь сходятся сразу несколько факторов: серьёзная ротация у обеих команд, не самый высокий ожидаемый эмоциональный накал и достаточно лояльный по санкциям арбитр. Поэтому мне нравится вариант с тоталом меньше 3.5 жёлтой карточки», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».