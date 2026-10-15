«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»: ставка Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Австрии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.09.

«Австрийский «Зальцбург» прошлый сезон завершил в тройке сильнейших в чемпионате и получил путёвку в квалификацию Лиги Европы. В первом для себя раунде австрийцы встречались с кипрским «Пафосом», минимальная победа дома и ничья в гостях позволили «Зальцбургу» выйти в решающий раунд квалификации. Там уже австрийцы проблем не испытали и легко прошли шведский «Мьельбю», обыграв соперника и дома, и в гостях. В 1-м туре группового этапа австрийцы отправились в Болгарию, где единственный гол Хариса Табаковича принёс «Зальцбургу» победу.

«Милан» в прошлом сезоне в концовке упустил шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов, финишировал пятым и получил прямую путёвку в турнир рангом ниже. В 1-м туре итальянцы на своём поле принимали «Бенфику», и, конечно же, хозяева были фаворитами. Но уже в начале матча Доди Лукебакио вывел португальцев вперёд. До перерыва хозяева инициативой владели, но отыграться не смогли. Во втором тайме преимущество «Милана» было ещё больше, но забила вновь «Бенфика», отличился Якуб Каминьский. Больше голов не было, итальянцы стартовали с поражения.

В чемпионате Австрии «Зальцбург» в минувшие выходные сыграл в гостях 0:0 и отпустил лидирующий «Рапид» уже на три очка. «Милан» в Серии А также в гостях сыграл вничью и после шести туров занимает пятую строчку. Таким образом, команда Рубена Аморима в этом сезоне уступила всего один раз и как раз в Лиге Европы. Ещё одна неудача не поставит под сомнение выход итальянцев в плей-офф, но задачу усложнит. Поэтому жду, что в этом матче победят именно гости», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».