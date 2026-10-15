«Лада» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Лада» — СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.05.

«Ну что, продолжаем верить в СКА? Хотя после предыдущего прогноза делать это становится всё сложнее. В Череповце я рассчитывал на победу петербуржцев и результативный хоккей, но команда Игоря Ларионова не справилась ни с тем, ни с другим. Более того, армейцы вообще не смогли забросить «Северстали» ни одной шайбы и уступили 0:2. И это после того, как несколькими днями ранее я лично наблюдал за игрой СКА с московским «Динамо» и отмечал, насколько интересной эта команда бывает в атаке.

Тогда петербуржцы буквально за полторы минуты отыгрались с 1:3, создавали моменты практически из ничего и оставили ощущение, что с таким подбором исполнителей могут забивать кому угодно. Но Череповец быстро напомнил, что одного мастерства недостаточно. При этом я не собираюсь отказываться от своего впечатления. У СКА действительно хватает талантливых хоккеистов, способных организовать гол даже в ситуации, когда у команды далеко не всё получается. Другое дело, что пока армейцы слишком нестабильны. В одном матче могут устроить голевую перестрелку, а в следующем вообще остаться без заброшенных шайб.

И вот теперь соперник, против которого исправлять ситуацию, кажется, будет несколько проще. «Лада» тоже переживает непростой период. Тольяттинцы никак не могут выбраться из своей неудачной серии, испытывают серьёзные проблемы с результатами и регулярно позволяют соперникам создавать опасные моменты. Впрочем, для СКА это ещё ничего не гарантирует. Мы уже неоднократно убеждались, что команда Ларионова способна сама себе усложнить практически любой матч. Даже если впереди соперник, который объективно уступает петербуржцам в классе.

В этот раз хочу попробовать совместить победу СКА с результативным хоккеем. Мне по-прежнему кажется, что атакующий потенциал петербуржцев гораздо выше того, что мы увидели в Череповце. И если армейцы начнут использовать хотя бы часть своих возможностей, у обороны «Лады» могут возникнуть большие проблемы. Но и рассчитывать на идеальную игру СКА у собственных ворот я бы не стал. Именно поэтому мне нравится вариант с общим тоталом больше 5.5. Даже если петербуржцы будут контролировать ход встречи, совсем не удивлюсь, если хозяева найдут возможность забросить одну-две шайбы. Для нашей ставки вполне подойдёт что-то вроде 4:2 или 5:1 в пользу гостей.

Да, после неудачного прогноза на матч с «Северсталью» снова ставить на СКА немного страшновато. Но здесь всё-таки совершенно другой соперник, а цена ошибки для армейцев с каждым новым поражением становится всё выше. Попробую ещё раз поверить в атакующий потенциал команды Ларионова. Тем более что коэффициент позволяет рискнуть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».