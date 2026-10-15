«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.96.

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева выдала яркую неделю, разгромив в гостях СКА (5:2) и одержав волевую победу в Нижнем Новгороде над «Торпедо» (4:3 ОТ). Череповчане закрепились на третьей строчке Запада, уступая только «Локомотиву» и ЦСКА. Однако кадровая ситуация вызывает тревогу: капитан команды Адам Лишка, получивший травму ещё в первом матче сезона, только начинает тренироваться с командой, и его возвращение — вопрос ближайшего будущего. Основной вратарь Александр Самойлов получил повреждение в игре со СКА, и ворота защищал молодой Всеволод Скотников, для которого это пока лишь чуть ли не первый полноценный опыт игры в КХЛ в качестве основного голкипера. В лазарете также остаются Николай Буренов, Казулаев и Абросимов.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова продолжает лидировать на Западе и во всей лиге. Ярославцы выиграли 8 последних матчей из 10, а в последней встрече дома обыграли бывшую команду главного тренера ярославцев, минское «Динамо» (2:0), действуя предельно прагматично. Кадровая ситуация постепенно улучшается: Артур Каюмов уже вернулся в состав после травмы, а Денис Алексеев и Данил Романцев, по данным инсайдеров, должны быть доступны в течение ближайшей недели. Максим Берёзкин перенёс операцию и вернётся не раньше середины ноября, однако глубина состава позволяет Квартальнову находить внутренние резервы даже без него.

«Локомотив» доминирует в противостоянии с «Северсталью» на протяжении многих лет: в 86 матчах КХЛ ярославцы одержали 57 побед, а в феврале 2024 года череповчане сумели прервать шестиматчевую серию поражений в очных встречах. В нынешнем сезоне «Локомотив» уже дважды обыграл «Северсталь» — 4:1 в сентябре и 2:1 ОТ в октябре. Учитывая, что ворота хозяев будет защищать молодой и неопытный Скотников, а нападение «Локомотива» даже без травмированных лидеров способно наказывать за ошибки, гости выглядят явными фаворитами и должны победить в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».