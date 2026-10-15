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«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.96.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Котков (Иванов) – 01:33 (5x5)     1:1 Квочко (Иванцов) – 11:12 (5x5)     1:2 Фьоре (А. Радулов, Емельянов) – 20:59 (5x5)     2:2 Абросимов (Грудинин, Думбадзе) – 23:26 (5x5)     3:2 Грегуар (Иванцов, Квочко) – 50:49 (5x4)     4:2 Абросимов (Попугаев, Калдис) – 56:20 (5x5)     5:2 Подшивалов – 59:56 (en)    

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева выдала яркую неделю, разгромив в гостях СКА (5:2) и одержав волевую победу в Нижнем Новгороде над «Торпедо» (4:3 ОТ). Череповчане закрепились на третьей строчке Запада, уступая только «Локомотиву» и ЦСКА. Однако кадровая ситуация вызывает тревогу: капитан команды Адам Лишка, получивший травму ещё в первом матче сезона, только начинает тренироваться с командой, и его возвращение — вопрос ближайшего будущего. Основной вратарь Александр Самойлов получил повреждение в игре со СКА, и ворота защищал молодой Всеволод Скотников, для которого это пока лишь чуть ли не первый полноценный опыт игры в КХЛ в качестве основного голкипера. В лазарете также остаются Николай Буренов, Казулаев и Абросимов.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова продолжает лидировать на Западе и во всей лиге. Ярославцы выиграли 8 последних матчей из 10, а в последней встрече дома обыграли бывшую команду главного тренера ярославцев, минское «Динамо» (2:0), действуя предельно прагматично. Кадровая ситуация постепенно улучшается: Артур Каюмов уже вернулся в состав после травмы, а Денис Алексеев и Данил Романцев, по данным инсайдеров, должны быть доступны в течение ближайшей недели. Максим Берёзкин перенёс операцию и вернётся не раньше середины ноября, однако глубина состава позволяет Квартальнову находить внутренние резервы даже без него.

«Локомотив» доминирует в противостоянии с «Северсталью» на протяжении многих лет: в 86 матчах КХЛ ярославцы одержали 57 побед, а в феврале 2024 года череповчане сумели прервать шестиматчевую серию поражений в очных встречах. В нынешнем сезоне «Локомотив» уже дважды обыграл «Северсталь» — 4:1 в сентябре и 2:1 ОТ в октябре. Учитывая, что ворота хозяев будет защищать молодой и неопытный Скотников, а нападение «Локомотива» даже без травмированных лидеров способно наказывать за ошибки, гости выглядят явными фаворитами и должны победить в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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