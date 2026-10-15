«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы

15 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Милан». Игра пройдёт в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 4.05. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 1.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.08.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.