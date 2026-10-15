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«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы

«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы
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15 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Милан». Игра пройдёт в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Сиссе – 15'     0:2 Сиссе – 32'     0:3 Сиссе – 49'     0:4 Рамуш – 72'    
Удаления: нет / Терраччано – 84'

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 4.05. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 1.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.08.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

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