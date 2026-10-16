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«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата»

«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата»
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Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист» от «Чемпионата».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.75.

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«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: в Омске устали ждать

Главный хоккейный матч дня. Всего 10 дней назад екатеринбуржцы устроили «Авангарду» настоящий кошмар, выиграв со счётом 4:0. Теперь омичи получат возможность ответить на домашнем льду. Причём сентябрьская встреча этих команд завершилась победой «ястребов» в овертайме — 3:2 ОТ. Получается, нынешние соперники прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга, но пока не могут добиться стабильного преимущества. «Авангард» после поражения в Екатеринбурге с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» – 1:0, однако затем неожиданно уступил «Барысу» – 1:5.

У «Автомобилиста» тоже достаточно аргументов для положительного результата, особенно с учётом уверенной игры в первом октябрьском противостоянии. Тем не менее возвращение домой и желание реабилитироваться за два болезненных разгрома должны дополнительно мотивировать омичей. Команда располагает качественными исполнителями, способными решить судьбу встречи даже при равной игре. Чистая П1 слишком рискованна, поэтому возьмём исход с учётом дополнительного времени. Выбираем итоговую победу «Авангарда» за 1.75.

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Новости. Ставки
  • 18 октября 2026
  • 19:00
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