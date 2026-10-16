«Ротор» — «Сочи»: прогноз на матч в Волгограде

Прогноз на матч «Ротор» — «Сочи» от «Чемпионата».

Ставка: «Сочи» победит с форой (0) за 2.12.

Сочинцы после вылета из РПЛ явно не собираются задерживаться в Первой лиге. Команда Игоря Осинькина набрала 26 очков за 13 туров и занимает второе место, позволяющее напрямую вернуться в элиту. В предыдущем матче южане с минимальным счётом обыграли «Уфу» – 1:0, подтвердив, что умеют добиваться результата даже без яркого футбола. У «Ротора» положение куда сложнее. Волгоградцы идут восьмыми с 18 очками, а в прошлом туре упустили победу над ульяновской «Волгой» (2:2), пропустив на 81-й минуте. Правда, недооценивать хозяев на «Волгоград Арене» не стоит: команда недавно разгромила «Енисей» (4:0) и способна регулярно создавать моменты.

Однако «Сочи» выглядит стабильнее, располагает качественными исполнителями и значительно лучше справляется с необходимостью набирать очки в напряжённых встречах. Чистая победа гостей оценивается коэффициентом 3.05, но рисковать настолько сильно в большом экспрессе не хочется. Выбираем победу «Сочи» с форой (0) за 2.12.