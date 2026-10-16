«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

Прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» от «Чемпионата».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.61.

Нижегородцы продолжают борьбу в верхней части Западной конференции, хотя последняя домашняя серия получается непростой. После поражения от «Северстали» (2:3) команда Игоря Ларионова уступила магнитогорскому «Металлургу» в овертайме (2:3 ОТ). Теперь предстоит встреча с московским «Динамо», которое постепенно пытается исправить положение после неудачного старта регулярного чемпионата. Бело-голубые недавно проиграли ЦСКА – 2:5, зато сумели одолеть СКА – 4:3 ОТ. Интересно, что 1 октября соперники уже встречались в Москве, и тогда «Торпедо» добилось уверенной победы со счётом 3:1.

Нижегородцы достаточно эффективно действуют в обороне, а в противостояниях с серьёзными соперниками предпочитают не раскрываться без необходимости. Гости тоже понимают, насколько опасно предоставлять хозяевам пространство для быстрых атак. Поэтому ждать обязательной голевой перестрелки не стоит. Предположим, что судьбу встречи решат четыре-пять заброшенных шайб. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.61.