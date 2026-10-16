«Адмирал» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ во Владивостоке

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Адмирал» — «Спартак».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.75.

«А вот здесь хочу поверить в «Спартак», который, кажется, наконец-то начинает выбираться из своего кризиса. Ещё совсем недавно ситуация у команды Алексея Жамнова выглядела откровенно тревожно. Шесть поражений подряд, постоянные вопросы к обороне и отсутствие стабильности. Но затем красно-белые отправились на выезд, который постепенно превращается для них в очень удачный.

Сначала москвичи дважды обыграли «Сочи» — 5:2 и 2:0. Причём во второй встрече Иван Федотов впервые в нынешнем сезоне сыграл «на ноль». А затем «Спартак» отправился в Хабаровск, где сумел остановить «Амур», который до этого выиграл четыре матча подряд. Победа получилась непростой — 2:1. Хабаровчане открыли счёт уже на второй минуте, но ещё до перерыва Александр Беляев восстановил равновесие в большинстве, забив головой. А в концовке третьего периода Кристиан Ярош забросил победную шайбу.

И вот что мне здесь особенно нравится: «Спартак» выиграл три последних матча, причём совершенно разными способами. Где-то забивал много, где-то приходилось терпеть и играть от обороны. После шести поражений подряд это важное изменение. Теперь впереди Владивосток и «Адмирал», который тоже проводит далеко не самый ровный отрезок сезона.

В пяти последних матчах дальневосточники успели проиграть СКА (5:7), обыграть «Металлург» (5:2), затем уступить ему же (0:3) и в последней встрече вырвали победу у «Лады» в овертайме — 4:3. С одной стороны, команда способна создавать проблемы даже сильным соперникам. С другой, стабильности пока явно не хватает. Особенно это заметно по результатам — после пяти заброшенных шайб можно спокойно остаться вообще без голов.

Мне кажется, сейчас у «Спартака» появился шанс окончательно перевернуть настроение вокруг команды. После настолько неприятной серии поражений три победы подряд должны были вернуть игрокам уверенность. Особенно важным считаю успех в Хабаровске, где красно-белые сумели справиться с соперником, который до этого практически никому не позволял забивать.

Правда, есть и серьёзный аргумент в пользу «Адмирала». Владивостокцы не играли с 10 октября, тогда как «Спартак» проводит уже четвёртую встречу дальневосточного выезда. По свежести хозяева вполне могут получить преимущество. Но я всё-таки хочу оттолкнуться от того, что обе команды сумеют найти свои голы. Мне кажется симпатичным вариант, что обе команды забьют по две шайбы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».