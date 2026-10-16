«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.13.

«А вот здесь мне особенно интересно посмотреть, что изменилось в «Авангарде» за последние 10 дней. Потому что именно после предыдущей встречи этих команд у меня возникло огромное количество вопросов к Ги Буше. 6 октября омичи проиграли в Екатеринбурге (0:4). Причём меня тогда поразил даже не столько счёт, сколько содержание игры. После двух периодов «Автомобилист» перебросал соперника — 30:8! И это при том, что к тому моменту значительная часть травмированных хоккеистов «Авангарда» уже вернулась в строй. Как раз после этой встречи я окончательно убедился, что проблемы омичей нельзя объяснять исключительно травмами. А затем записал большой выпуск, в котором подробно разобрал ситуацию вокруг Буше.

Моя главная претензия заключается в том, что я перестал понимать, за счёт чего нынешний «Авангард» собирается прибавлять. Когда система Буше работает, всё довольно понятно: мощное начало, агрессивный прессинг, попытка быстро получить преимущество и дальше контролировать игру, используя свободные зоны. Но сейчас у меня складывается впечатление, что команде элементарно не хватает физической готовности, чтобы поддерживать такой темп. И последующие результаты только добавили вопросов. После поражения от «Автомобилиста» омичи с огромным трудом обыграли «Нефтехимик» 1:0, во многом благодаря Никите Серебрякову, а затем получили 1:5 от «Барыса».

Но есть и хорошие новости для болельщиков «Авангарда». К предстоящему матчу должны вернуться Максим Лажуа и Егор Афанасьев. Это очень важное усиление. При этом вне игры остаются Николай Прохоркин, Александр Волков и Седрик Пакетт. То есть постепенно мы действительно приближаемся к тому моменту, когда Буше получит гораздо больше возможностей для формирования оптимального состава. Но здесь я возвращаюсь к мысли из своего выпуска: возвращение хоккеистов ещё не означает, что они моментально начнут показывать свой лучший хоккей. Да и вопросы к физической готовности всей команды от этого автоматически не исчезают.

На самом деле, совершенно не удивлюсь, если «Авангард» сейчас выдаст один из своих лучших матчей за последнее время. Команда возвращается домой, постепенно восстанавливаются лидеры, да и турнирная ситуация уже требует побед. Причём плотность на Востоке действительно позволяет омичам довольно быстро исправить положение. Две-три победы подряд — и разговоры вокруг команды станут совсем другими. Но мне пока не хватает основ