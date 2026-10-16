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«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Яруллин, Бывальцев) – 16:59 (5x4)     1:1 Мюррей (Менелл) – 50:55 (5x5)     1:2 Кателевский (Марченко) – 51:11 (5x5)     2:2 Чен (Эддисон, Саттер) – 53:28 (5x5)     2:3 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 60:23 (3x3)    

«Это будет встреча команды, которая неожиданно для многих ворвалась в топ-6 Запада, но в последних матчах получила две болезненные пощёчины, и коллектива, который мучительно ищет стабильность после потери ключевого форварда, но всё ещё остаётся грозной силой на Востоке. «Шанхайские Драконы» под руководством Митча Лава занимают шестое место на Западе и демонстрируют один из лучших стартов в своей истории. «Драконы» выиграли 8 из 11 матчей сезона (до двух поражений подряд), а в последних 10 встречах добились семи побед. Однако есть тревожный сигнал: в последней игре китайский коллектив был разгромлен «Трактором» (2:6), а до этого уступил «Северстали» (1:2).

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина идёт на седьмом месте на Востоке с 15 очками после 13 матчей. Команда не может даже набрать хоть какие-то очки уже четыре встречи подряд, и, кажется, ей срочно нужно выбираться из болота плохих результатов. При этом казанцы потеряли нападающего Артёма Галимова (игрока первого звена и спецбригад большинства и меньшинства) на полтора-два месяца из-за травмы лица и руки. «Ак Барс» после откровенно провальной домашней серии едет на выезд, и здесь может перевернуться страница истории этого сезона для коллектива Гатиятулина.

«Ак Барс» безоговорочно доминирует в очном противостоянии: в 22 матчах казанцы одержали 17 побед, а разница заброшенных шайб составляет 71:35. В последних восьми очных встречах «Ак Барс» выиграл семь, включая разгром 4:0 на Кубке мэра Москвы в августе. «Шанхай» не может найти противоядие против системного хоккея казанцев на протяжении нескольких сезонов. К тому же «Ак Барс» после длительной паузы будет предельно мотивирован прервать серию из четырёх поражений и вернуться на победный путь. И считаю, что им это удастся», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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