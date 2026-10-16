«Ротор» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ротор» — «Сочи».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.45.

«Ротор» в начале сентября вылетел из Кубка России, проиграв нижегородской «Волге» в гостях, после чего волгоградцы сосредоточились на выступлении в Первой лиге. Сначала команда Дмитрия Парфенова катком прошлась по «Енисею», разгромив красноярцев 4:0. Дальше «Ротор» отправился в Иваново, забил по голу в каждом из таймов в ворота «Текстильщика» и увёз три очка. В прошлом туре в Волгоград пожаловала ульяновская «Волга». Гости вышли вперёд, затем хозяева перевернули игру, но пропустили в концовке. Итог — ничья 2:2.

«Сочи» тоже неудачно сыграл в прошлом раунде Пути регионов Кубка России, команда Игоря Осинькина играла в Санкт-Петербурге против местного «Динамо». Хозяева сыграли здорово и выбили сочинцев из турнира, дальше у гостей осталась только Первая лига. Сначала «Сочи» в гостях обыграл прямого конкурента «Велес», а затем неожиданно потерял очки на своем поле против аутсайдера из Хабаровска. В прошлом туре команда Осинькина вновь играла дома, соперником была «Уфа», в тяжёлом матче судьбу матча решил гол Захара Федорова с пенальти.

Матч «Ротора» и «Сочи» открывает программу 14-го тура. Гости занимают вторую строчку, но отстают от лидирующих нижегородцев уже на восемь очков. Хозяева лишь восьмые, и даже до зоны стыков с РПЛ уже приличное расстояние. Волгоградцы на своём поле в этом сезоне не забили лишь раз, сочинцы в гостях забили во всех играх, поэтому я жду яркий матч с обилием голов, причем с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».