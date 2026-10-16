«Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Колорадо» — «Питтсбург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.51.

«Шестая команда Запада принимает 10-ю Востока. Оба соперника далеки от идеальных кондиций: «Питтсбург» одержал одну победу в пяти матчах и больше трёх шайб за вечер не забрасывал. «Колорадо» тоже буксует и чередует поражения с победами, а также не забивает больше трёх голов за игру. Конечно, на бумаге «лавины» намного сильнее. Фёдор Свечков в центре третьего звена заработал 1+2 в семи играх. У Маккиннона 5+7, у Нечаса 4+3, а у Макара 3+4 в шести матчах.

У «Питтсбурга» начало чемпионата складывается неоднозначно. После победы над «Филадельфией» (7:0) команда заметно сбавила обороты. В семи встречах «Пингвинз» одержали три победы и потерпели четыре поражения, одно из них было за пределами основного времени. В последнем матче с «Чикаго» (3:5) даже дубль Сидни Кросби не помог«Питтсбургу» избежать поражения. Кроме того, реализация большинства остаётся одним из слабых мест команды: всего две шайбы в 20 попытках за шесть последних встреч. Егор Чинахов так и остановился на отметке 1+1 в семи играх, а у Малкина пять очков.

Интересно, что в прошлом сезоне соперники обменялись разгромными победами. Сначала «Питтсбург» выиграл в Денвере со счётом 7:2, а спустя неделю «Колорадо» взял реванш — 6:2. Таким образом, за две встречи команды забросили 17 шайб. Также из интересного факта — оба коллектива пропустили по 22 шайбы на старте регулярки. Забивает «Колорадо», конечно, побольше. Но «пингвины» могут зацепиться за календарь: «Колорадо» играет третий матч за четыре дня.

Учитывая результативность предыдущих встреч и атакующий потенциал лидеров, открытый хоккей с большим количеством опасных моментов нам обеспечен. Четыре очные встречи из пяти завершились с ТБ 5.5. «Эвеланш» не раскатились на полную против «Далласа» (2:3 по буллитам), поэтому в этот вечер они приложат больше атакующих усилий. Так что ставлю на то, что будет заброшено минимум шесть шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».