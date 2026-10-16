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«Анахайм» — «Бостон»: ставка Дарьи Мироновой на игру НХЛ

«Анахайм» — «Бостон»: ставка Дарьи Мироновой на игру НХЛ
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Анахайм» — «Бостон».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.60.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Уош (Лакомб, Люно) – 19:22     2:0 Сеннеке (Нестеренко, Готье) – 19:43     2:1 Брюнет (Хэгенс, Пастрняк) – 23:15 (pp)     2:2 Пастрняк (Линдхольм, Заха) – 43:26 (pp)     2:3 Линдхольм (Заха, Гики) – 48:18 (pp)     2:4 Пойтрас (Хэгенс) – 56:20    

«Анахайм» и «Бостон» подходят к очной встрече с положительным балансом побед и поражений, но в деталях всё развивается по-разному. Гости — третьи на Востоке, а «Дакс» — восьмые на Западе. «Бостон» прилетел с тремя победами подряд и 17 заброшенными шайбами за этот отрезок. «Брюинз» обыграли «Юту» (6:1), «Филадельфию» (5:1) и «Сан-Хосе» (6:3). «Дакс» после двух побед на выезде чуть сбавили и уступили дома «Калгари» (2:4).

В матче с «Шаркс» вратарь «Брюинз» Джереми Свейман отразил 35 из 38 бросков, а вернувшийся после дисквалификации Чарли Макэвой забросил шайбу и провёл на льду почти 25 минут. Давид Пастрняк набрал восемь очков в семи матчах, Фрейзер Минтен 4+3. Это, к слову, о лидерах. У «Анахайма» результативнее всех Лео Карлссон: девять очков в шести встречах. Микаэль Гранлунд набрал восемь, Беккетт Сеннеке — семь. Однако хозяевам мешают травмы: Терри и Полинг выбыли, участие Готье пока под вопросом. Отметим, что за «уток» успел дебютировать Никита Клепов, которого задрафтовали этим летом. Но, кроме матча 7 октября и чуть больше 10 минут на льду, на его счету пока больше нет опыта НХЛ.

После семи матчей у «Бостона» пять побед и разница шайб 26:16. В среднем команда забрасывает 3,71 шайбы, пропуская 2,29. У «Анахайма» четыре победы в шести встречах при разнице 20:17, с 3,33 заброшенной и 2,83 пропущенной шайбы за игру. «Анахайм» выиграл лишь один из трёх домашних матчей, тогда как «Бостон» одержал две победы в трёх выездных встречах. Главная проблема для гостей — дисциплина. «Бостон» получает в среднем 13,7 штрафной минуты за матч, а большинство «Анахайма» на старте сезона отличается высокой эффективностью. Так что ветеранам нужно сбавить обороты.

Всё равно «Бостон» выглядит предпочтительнее благодаря текущей форме, опыту, качеству игры в равных составах и надёжности Свеймана. Однако результативность атаки «Дакс» оставляет шансы на упорную встречу. Ещё один важный факт — это будет второй гостевой матч «мишек» на дальнем выезде. Как ни крути, рано или поздно это скажется на свежести и концентрации. Поэтому рассчитываем на результативность и минимум шесть заброшенных шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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