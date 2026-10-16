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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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В России предложили запретить кредиты людям с самозапретом на ставки

В России предложили запретить кредиты людям с самозапретом на ставки
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Член Совета Федерации от Чувашии Николай Владимиров предложил ограничить доступ к кредитам и микрозаймам для россиян, установивших самозапрет на азартные игры, сообщает «СенатИнформ».

Чиновник предложил наладить обмен данными между Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ), который ведёт реестр самозапрета, и банками, а также микрофинансовыми организациями.

Также Владимиров призвал вернуться к рассмотрению запрета на использование кредитных карт для участия в азартных играх, а также выступил с призывом упростить правовую защиту родственников людей с игровой зависимостью.

«Я вижу здесь пробелы, которые нужно закрывать на законодательном уровне. Лудомания — это в первую очередь финансовый удар по семье, и бороться с ней нужно не уговорами, а жёстким перекрытием денежных потоков», — заявил сенатор.

Кроме того, Владимиров предложил ужесточить ответственность банков и посредников за переводы в пользу нелегальных онлайн-казино — вплоть до отзыва лицензий.

По словам сенатора, самозапрет не решает проблему лудомании полностью. По его словам, этот механизм полезен, однако помогает только людям, которые уже осознали свою проблему, и распространяется исключительно на легальный игорный бизнес.

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