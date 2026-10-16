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«Ротор» — «Сочи»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

«Ротор» — «Сочи»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
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16 октября состоится матч 14-го тура Первой лиги по футболу между волгоградским «Ротором» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:00 мск.

Россия — Лига Pari . 14-й тур
16 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Игнатов – 16'    

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 2.45. На успех «Сочи» можно поставить за 3.05, а ничейный результат по итогам 90 минут матча предлагается за 3.24.

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.72, а тотал больше 2.5 — за 2.13. Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.84. На то, что хотя бы один клуб не сможет отличиться, можно заключить пари за 1.92.

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