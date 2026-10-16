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«Локомотив» — «Краснодар»: кто фаворит матча 11-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Краснодар»: кто фаворит матча 11-го тура РПЛ
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17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
17 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 5'     1:1 Титков – 16'     2:1 Руденко – 71'     3:1 Коваленко – 78'     3:2 Оласа – 86'     3:3 Кордоба – 90+1'    

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 4.05. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

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