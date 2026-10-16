«Динамо» — ЦСКА: кто фаворит матча 11-го тура РПЛ в Москве

18 октября состоится центральный матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» имени Льва Яшина в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.35. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.