15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Ковентри»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Ковентри»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
Комментарии

19 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Ковентри». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
19 октября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ковентри Сити
Ковентри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Ковентри» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Ковентри». Фрэнк Лэмпард против букмекеров
«Тоттенхэм» — «Ковентри». Фрэнк Лэмпард против букмекеров
Комментарии