«Бавария» — «Арсенал»: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.55.

«Класс, амбиции клубов в ЛЧ и отсутствие давления на стадии общего этапа способствуют бескомпромиссной игре с первых минут матча. Команды находятся в отличном физическом и эмоциональном состоянии после крупных побед в национальных чемпионатах.

«Бавария» всегда предпочитает доминирующий план с агрессивной игрой на чужой половине поля. «Арсенал» попытается затянуть немцев в вязкий позиционный футбол с большим количеством единоборств. Ставлю здесь на ТМ 3.5 гола», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».