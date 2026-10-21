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«Бавария» — «Арсенал»: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Арсенал»: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги чемпионов
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.55.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Класс, амбиции клубов в ЛЧ и отсутствие давления на стадии общего этапа способствуют бескомпромиссной игре с первых минут матча. Команды находятся в отличном физическом и эмоциональном состоянии после крупных побед в национальных чемпионатах.

«Бавария» всегда предпочитает доминирующий план с агрессивной игрой на чужой половине поля. «Арсенал» попытается затянуть немцев в вязкий позиционный футбол с большим количеством единоборств. Ставлю здесь на ТМ 3.5 гола», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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