«Реал» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «РБ Лейпциг».

Ставка: гол «Лейпцига» во втором тайме за 2.05.

«То, что «Реал» сделал против «Ромы», — это, конечно, в коллекцию. И то, что команда спасла этот матч благодаря угловым Гюлера, выходу Эндрика и так далее, — уже история. Но сейчас «Реал» играет против «Лейпцига». «Лейпциг» пропустил шесть мячей от «Баварии» и, конечно, приедет на «Сантьяго Бернабеу» не в лучшем расположении духа. «Реал» ещё и успел забить четыре мяча «Севилье», и надо отметить, что без Винисиуса эта атака «Реала» смотрится очень мощно. Но дисквалификация Винисиуса распространяется исключительно на матчи чемпионата, поэтому, скорее всего, Винисиус сыграет. Как они будут распределять роли — большой вопрос.

Конечно, это матч имени Яна Диоманде: именно из «Лейпцига» за 140 млн он перебрался в мадридский «Реал». И Диоманде сейчас наконец-то начал забивать, адаптировался в «Реале», забил «Вильярреалу», забил победный классный гол «Севилье» и поставил восклицательный знак в этой встрече мощным ударом с линии штрафной.

Но «Реал» достаточно много пропускает и довольно легко позволяет соперникам создавать моменты. Какую бы оборону ни выставлял Жозе Моуриньо, ошибки всё равно есть. Я думаю, что «Лейпциг» может ими воспользоваться. Атака у «Лейпцига» достаточно быстрая, подвижная, и, возможно, «Реал» уже обеспечит себе комфортное преимущество во втором тайме. И, следовательно, «Лейпциг» может на этом «Реал» подловить. Так многие делают: так сделала «Рома» при счёте 1:1, когда забила во втором тайме «Реалу», забила «Севилья» уже при счёте 0:3. Поэтому во втором тайме, конечно, «Реалу» может не хватить концентрации у себя дома на «Сантьяго Бернабеу». И, конечно, хочется, чтобы Куртуа играл «на ноль» постоянно, но пока не всегда это получается.

Поэтому при обилии вариантов я всё-таки остановился бы на варианте победы «Реала» через обе забьют. За это дают хороший коэффициент. И я бы рассмотрел основной вариант — гол «Лейпцига» во втором тайме. Посмотрите на статистику: «Лейпциг» достаточно часто забивает во вторых таймах. Я уже сказал, по каким причинам выбираю именно этот прогноз. «Реал» просто может не то чтобы бросить играть, но самоуспокоиться. И впереди у «Реала» «эль класико». Если «Реал» обеспечит себе комфортное преимущество во втором тайме, то, следовательно, «Лейпциг» может этим воспользоваться.

Мой основной прогноз на матч «Реала» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов — гол «Лейпцига» во втором тайме за хороший коэффициент 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».