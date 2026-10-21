«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Металлурга» и его тотал больше 2.5 за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2026, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Удивительная история происходит в Магнитогорске. Андрей Разин окончательно покинул клуб и возглавил СКА, а «Металлург» под руководством Владимира Воробьёва продолжает побеждать. Уже пять матчей подряд! Последний успех — 4:2 над «Автомобилистом». Причём после двух периодов магнитогорцы уступали 1:2, но сумели перевернуть встречу. А ведь совсем недавно я ставил против «Металлурга» в матче с «Салаватом». Тогда уфимцы получили семь шайб, а я убедился, что тренерские перестановки совершенно не выбили магнитогорцев из колеи.

Теперь соперники встречаются снова, но обстоятельства для команды Виктора Козлова стали ещё сложнее. «Салават» возвращается с Дальнего Востока, где сначала совершил невероятный камбэк с 0:3 против «Амура» (4:3), а затем уступил «Адмиралу» 0:2. И уже через два дня предстоит играть против лидера конференции. Логистика удивительная. Но такие времена.

Мне кажется, сейчас у «Металлурга» слишком много преимуществ. Домашний лёд, хорошая форма, глубина состава и гораздо более комфортный календарь. Уфимцы способны удивить, но после тяжёлого выезда мне сложно поверить, что они выдержат давление хозяев.

При этом не обязательно ждать разгрома. «Салават» уже показал в Хабаровске, что способен возвращаться в игру даже при счёте 0:3. Поэтому вместо форы выберу победу магнитогорцев с индивидуальным тоталом больше 2.5. Три шайбы от нынешнего «Металлурга» выглядят вполне реалистично», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».