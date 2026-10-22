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Гол Батракова помог «Галатасараю» победить «Лилль». Сыграл коэффициент 80.0

Гол Батракова помог «Галатасараю» победить «Лилль». Сыграл коэффициент 80.0
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Состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались французский «Лилль» и турецкий «Галатасарай». Победу со счётом 4:2 праздновали стамбульцы.

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На второй минуте вингер гостей Юнус Акгюн открыл счёт. На восьмой минуте форвард французской команды Сориба Диаун восстановил равенство. На 27-й минуте Обренович назначил пенальти за фол вратаря «Лилля» Берке Озера на форварде Викторе Осимхене, но решение было изменено после вмешательства VAR. На 39-й минуте Диаун оформил дубль.

На 44-й минуте россиянин Алексей Батраков забил второй гол стамбульской команды ударом головой, откликнувшись на передачу защитника Роланда Шаллаи. На 52-й минуте полузащитник турок Лукас Торрейра вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте Осимхен забил четвёртый гол «Галатасарая».

Ставки на победу «Галатасарая» принимались с коэффициентом 3.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3110 рублей. Тотал больше 2.5 гола оценивался в 1.63, «обе забьют» — в 1.55, точный счёт 4:2 в пользу турецкой команды — в 80.0.

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